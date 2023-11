AEW | Samoa Joe passa all’incasso | a Worlds End lui e MJF si affronteranno per il titolo

(Di giovedì 23 novembre 2023) Archiviato Full Gear per la AEW è già tempo di prepararsi per finire al meglio questo 2023. Le fatiche del campione MJF non sono ancora finite e dopo aver disputato uno dei più grandi match della carriera contro Jay White, in condizioni tutt’altro che perfette, dovrà rimettersi in forma se vorrà sconfiggere ancora una voltaJoe. L’ex campione ROH Television sarà il prossimo avversario di MJF dopo averlo aiutato a Full Gear a mantenere i titoli di coppia della ROH. Una guardia del corpo per MJF Questa notte a Dynamite MJF è salito sul ring assieme ad Adam Cole, entrambi claudicanti con il campione che è dovuto ricorrere al supporto di un bastone. MJF ha intrattenuto il pubblico di Chicago e ha ricordato il suo successo di domenica notte su una gamba sola oltre ai tanti traguardi raggiunti in AEW. Finita l’autocelebrazione, MJF ha ringraziato Adam Cole, ...

