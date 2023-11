AEW | Lo spot del “Blood Drinking” era previsto

(Di giovedì 23 novembre 2023) Durante il Texas Death match di Full Gear tra Adam Page e Swerve Strickland è andata in scena una immagine truculenta, con il primo che ha bevuto il sangue che il secondo perdeva da un taglio dalla fronte. Il crudo gesto di Hangman ha indotto i fan a pensare che fosse tutto improvvisato, e che quindi la federazione (e il suo team di producers) non ne era al corrente. Ricordiamo che la Compagnia di Tony Khan non ha mai lesinato di mostrare violenza nel corso dei match proposti, presentandosi come una alternativa più “hardcore” alla WWE, ma il gesto di bere del sangue durante il match è parso in un primo momento troppo “al di là” dei canoni a cui la AEW ci aveva abituati. Era tuttoNella realtà però, come riporta Fightful Select, quelloera frutto di un accordo tra i due lottatori, con l’avallo del producer che si è occupato di ...

AEW broadcaster Jim Ross praised the Texas Death Match between Swerve Strickland and Hangman Page at AEW Full Gear 2023.

Danhausen's return comes on the heels of Saturday's Full Gear pay-per-view event, which saw MJF defend his World Championship against Jay White and Swerve Strickland defeat "Hangman" Adam Page in one ...