AEW | Finalmente è tornato Danhausen!

Leggi su aewuniverse

(Di giovedì 23 novembre 2023) Questa notte durante l’episodio di Dynamite andato in onda su FITE, Orange Cassidy ha presentato il ritorno a sorpresa di Danhausen. The “Very Nice, Very Evil” era fermo per un infortunio dallo scorso 5 Marzo, dove si strappo un muscolo pettorale ad AEW Revolution. Negli ultimi tempi la sua promo era spesso lanciata nei diversi show della All Elite. Danhausen, annunciato come sorpresa per la festa del giorno del ringraziamento, ha accompagnato a bordo ring il team composto da Orange Cassidy HOOK e Katsuyori Shibata contro Jake Hager, Angelo Parker e Matt Menard. Proprio una distrazione di Danhausen su Jake Hager è stata decisiva per la vittoria del team del campione internazionale. Quando Danhausen ha improvvisamente indossato il cappello viola di Hager, il lottatore è uscito dal ring per inseguirlo, finendo vittima di una strana maledizione. Hook e Shibata hanno approfittato di ...