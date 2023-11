AEW | Danhausen è tornato a Dynamite

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 novembre 2023) Durante l’ultimo episodio diandato in onda questa notte, Orange Cassidy ha riservato una sorpresa per il “Giorno del Ringraziamento”. Prima del suo match in squadra con HOOK e Katsuyori Shibata contro Jake Hager, Angelo Parker e Matt Menard, il campione internazionale ha annunciato il benvenuto ritorno di. Proprio un’intervento di quest’ultimo su Jake Hager è stato determinante per la vittoria del team di Cassidy. The “Very Nice, Very Evil” ha indossato all’improvviso il cappello viola di Hager, facendo sì che il lottatore uscisse dal ring a inseguirlo e finisse vittima di una maledizione. Hook e Shibata hanno approfittato del momento per attaccare alle spalle Menard e Parker e portarsi a casa la vittoria.aveva fatto la sua ultima apparizione lo scorso 5 marzo quando, durante un Fatal ...