ADDETTI E ALLA PRODUZIONE E AL MAGAZZINO

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 23 novembre 2023) Gi Group, prima agenzia per il lavoro italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 professionisti nel settore delle risorse umane RICERCA per importante azienda operante nel settore metalmeccanico/EPRODUZONE E ALLe risorse opereranno all’interno di un contesto strutturato e svolgeranno attività di ricezione merce e registrazione della stessa tramite palmare, spostamento colli con transpallet manuale e preparazione degli stessi per la spedizione. Le risorse inserite insi occuperanno della gestione di macchine cnc, avviamento macchina, carico/scarico e conduzione. Requisiti richiesti: – Pregressa esperienza in ambito logistico / produttivo – Precedente utilizzo di transpallet manuale – Buona manualità e dinamicità Offerta Contrattuale Orario di lavoro: ...