Accadde oggi | 23 novembre | Mauro Armenta ed altre ricorrenze

(Di giovedì 23 novembre 2023) 23edNon vinse lo scudetto del 1983, ma festeggiò la terza e la quarta coccarda tricolore della storia romanista (anche se nella competizione 1980-’81 disputò solo due gare). Era presente quindi nella prima Roma presieduta da Dino Viola. In Serie A giocò anche con Perugia e Fiorentina. Il 23del 1953 nasceche compie settant’anni. È venuto al mondo esattamente mezzo secolo dopo Raffaele D’Aquino, giallorosso dal 1928 al ’33. Nello stesso giorno era nato anche Guglielmo Cudicini, spentosi il giorno successivo il suo 104° compleanno: a differenza del figlio Fabio e del nipote Carlo non era portiere. Abbiamo parlato di Roma: sono quarantanove per Alessandro Rinaldi, nove presenze nel ...