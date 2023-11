Abusivismo professionale | INT | “Condanna ferma | ma esigiamo di essere chiamati professionisti”

(Di giovedì 23 novembre 2023) “La recente sentenza di Cassazione sull’in tema di tenuta registri contabili e redazione dichiarazioni fiscali, ha ribadito quanto sentenziato dalla stessa Cassazione SS.UU. nel 2012, ovvero che bisogna sempre fornire ‘chiare indicazioni’ da cui evincere con esattezza la professione svolta e i necessari riferimenti legislativi, onde evitare fraintendimenti o prevenire tentativi fraudolenti di abuso di professione che condanniamo con fermezza” così il Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), Riccardo Alemanno, in merito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4673/23, in tema didella professione di dottore commercialista ed esperto contabile. Nel 2013, dopo la sentenza della Cassazione SS.UU. n. 11545/2012 che ha anticipato l’obbligo di indicare sempre chiaramente la propria ...

"Condivido che sul territorio nazionale sì vigili, affinché l'venga definitivamente estirpato", è il commento del deputato di FdI e coordinatore della Consulta dei ...

Semaforo rosso per quanti, «senza la prescritta abilitazione», si occupano della tenuta di registri contabili e di redazione delle dichiarazioni dei redditi ...

