“Abbraccia mamma e papà” Trovata morta a 4 anni | era scomparsa da due mesi Scoperta choc sulla zia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Due persone sono state arrestate per la morte di una bambina di 4e ricadavere qualche giorno fa. La notizia è stata data dai quotidiani locali e dalla polizia dopo il ritrovamento di un corpo senza vita, che gli agenti di polizia intervenuti sul luogo del ritrovamento ritengono sia quello della piccola di cui non si avevano le tracce da settembre. “Il corpo è stato recuperato e inviato all’ufficio del medico legale per un’autopsia e l’identificazione”, ha spiegato la polizia ai giornalisti accorsi sul posto.piattaforma GoFundMe, alcuni familiari della bambina, che sembra non avesse i genitori e vivesse con la zia di 24e il suo fidanzato, hanno attivato una raccolta fondi che servirà per pagare il funerale della bambina. Erano stati proprio loro a segnalare alle ...