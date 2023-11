A tavola a Torino Panatta e Bertolucci hanno giocato “all’attacco”

(Di giovedì 23 novembre 2023) La Gazzetta dello Sport ha proposto oggi una simpatica intervista a Davide Fiore, chef e proprietario di Casa Fiore, ristorante nel centro di. Il ristorante è stato un punto di riferimento per Cristiano Ronaldo quando era alla Juventus.La settimana scorsa è arrivato invece Sinner e tanti altri tennisti protagonisti delle Finals. «Sinner, a parte le sere in cui è sceso in campo, è venuto sempre a cena da noi. Ma la scorsa settimana abbiamo avuto praticamente tutti i big del tennis». Davide Fiore com’è Sinner a«Attento ai dettagli, direi maniacale. Il piatto preferito di Jannik? Il rigatoncino al ragù di coniglio bianco. Solitamente è servito con le olive, ma Sinner me lo ha chiesto sempre senza per evitare olio e grassi. Mai un goccio di vino, soltanto acqua naturale. E zero tentazioni, nemmeno un assaggino dei nostri dolci» Una cosa però ...

