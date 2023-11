A Sant’Agnello ‘Posto Occupato’ per le donne vittime di violenza | convegno e installazione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di, in occasione della Giornata internazionale contro lasulle, organizza il“Posto Occupato” insieme alla Fidapa Penisola Sorrentina, con il patrocinio della Consulta regionale per la condizione della Donna. Sabato 25 novembre alle 9:00 presso la Sala consiliare, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Antonino Coppola, dell’Assessore alle pari opportunità Maria Russo, della referente per la Consulta regionale per la condizione della donna Cristina Coppola e del Dirigente scolastico dell’Istituto Gemelli Debora Adrianopoli, interverranno la scrittrice Anna Maria Gargiulo e il criminologo Guido Orsi, introdotti dalla Presidente Fidapa Mena Gentile. All’evento saranno presenti gli alunni delle 3° classi della scuola secondaria di primo ...