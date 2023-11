A Gorizia arriva “Michael The Show” il 21 dicembre 2023

La serie in otto episodi diretta da Matteo Oleotto è liberamente ispirata al romanzo omonimo di Enrico Galiano. Un viaggio nell'adolescenza vista con gli occhi di una giovane donna - Gioia - che dopo un lungo girovagare con la madre arriva a Gorizia

Sicurezza stradale, il rapporto: "70% incidenti mortali in città e le vittime sono over 65"

... emerge che nel 2022 le città più sicure sono: Prato,e Genova con rispettivamente 118, 120 ... Per questo nel nuovo Codice della strada c'è un intervento severo chefino alla sospensione ...

A Gorizia il tributo internazionale a Michael Jackson imagazine

Arriva la musica di Quarta Giusta, giovani talenti della classica a ... Il Goriziano

Tributo a Michael Jackson, a Gorizia il concerto in omaggio al re del pop

GORIZIA - Arriva a Gorizia “Michael – The Show”, fra i più quotati tributi internazionali alla musica, alla vita e alla leggenda del re del pop, il grande Michael Jackson. Protagonista sul palco del T ...

Frontiere. Lo spirito di Gorizia, esempio per l'Europa

Tutto questo è “lo spirito di Gorizia”, che in questi tre giorni rivive grazie agli intellettuali e agli artisti arrivati dai Paesi della Mitteleuropa, «ma se quello che facciamo in queste aule non ...