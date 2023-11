A due anni dalla morte | una messa per ricordare Dalila Bianchi

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Torre de Roveri. Unaper, la 28enne morta duefa, il 23 novembre 2021, dopo essere stata didal pronto soccorso dell’ospedale di Alzano. La sua famiglia e i suoi amici l’hanno volutacon una celebrazione, un momento toccante e accorato che ha fatto rivivere, ancora una volta, il sentimento di dolore per la scomparsa di una giovane che ha lasciato i suoi affetti più cari nel fiore della vita. Un dolore che non lascerà mai mamma Monica e papà Bruno, le sorelle Roberta e Valeria e le sue adorate nipotine che l’hanno dovuta salutare quel 23 novembre, il giorno in cuiha chiuso per sempre i grandi occhi blu e ha esalato l’ultimo respiro nel letto di casa, tra le braccia della sua mamma. Una ...