A cinquant’anni dalla sua nascita | l’hip hop è ancora uno strumento di denuncia?

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 novembre 2023) In cerca di curiosità in rete sul cinquantesimo compleanno delhop spunta subito fuori l’account 50th anniversary of hip hop, che porta alla pagina instagram di un marchio di abbigliamento, parecchio seguito peraltro. È davvero questo ciò che resta di un fenomeno culturale che ha rivoluzionato la scena internazionale a partire dagli anni Settanta? Che ha travolto la musica con il djing e il rap, le arti visive attraverso i graffiti e il ballo con la breakdance, oltre a rappresentare la voce di più generazioni spesso ignorata dai media. Per fortuna pare di no, uno zoccolo duro del movimento hip hop resiste. Dietro quell’accounti si scopre il lavoro di un collettivo di artisti che, nell’arco di questo 2023 di celebrazioni, ha organizzato concerti, esibizioni e battles (oltre a vendere vestiti). Ma comunque il punto di domanda resta, massiccio come una tag ...