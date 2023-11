25 Novembre | “Voci contro la violenza” | esce la serie podcast

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 23 novembre 2023) 25: In uscita oggi lala” C’è lainflitta dal partner, fisica o psicologica. E poi laeconomica che arriva dall’impedimento di avere una carta di credito o un conto corrente, o dall’impossibilità di lavorare fuori casa. C’è laostetrica, inflitta alle donne quando vengono lasciate sole ad affrontare il parto e i giorni successivi. E poi gli stereotipi di genere che ancora oggi limitano le aspirazioni e le potenzialità di una donna e che, nel peggiore dei casi, arrivano addirittura a fornire una giustificazione a violenze psicologiche e maltrattamenti. In occasione del 25, per la Giornata Internazionalela ...