22 Novembre 2023 – Biden promette all’Egitto che gli Stati Uniti si opporranno a trasferimento palestinesi da Gaza

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il presidente degliJoein una telefonata con il leader agiziano Abdel Fattah Al-Sisi “ha ribadito che in nessuna circostanza glipermetteranno ilforzato didao dalla Cisgiordania, o l’assedio di, o il ridisegno dei confini di“. L’amministratore delegato di Never Back Down, il comitato di azione politica (Pac) che sostiene la campagna elettorale del governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, alle elezioni presidenziali del 2024, si è dimesso dall’incarico. Dopo un primo momento nel quale si pensava ad un rilascio già nella giornata di giovedì dal Governo israeliano si è fatto sapere che gli ostaggi non verranno rilasciati prima di ...

JPMorgan alza il target price su Intesa Sanpaolo e Unicredit

Gli analisti di J. P. Morgan hanno incrementato i target price sulle due maggiori banche italiane, mantenendo la raccomandazione 'Overweight' sui rispettivi titoli. In particolare, il prezzo obiettivo ...

Maltempo al Centro-Sud: vento e mareggiate. Allerta gialla per 9 Regioni La Gazzetta dello Sport

Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 20:00 di martedì 28 novembre e fino alle ... Comune di Napoli

DP WORLD: RAISING TEMPERATURE OF FROZEN FOODS BY JUST THREE DEGREES FROM -18°C TO -15°C CAN SLASH CARBON EMISSIONS, STUDY SHOWS

DUBAI, UAE, Nov. 29, 2023 /PRNewswire/ -- Frozen food temperatures could be changed by just three degrees to save the carbon dioxide emissions of 3.8 million cars per year, research suggests. Most ...

25 novembre e non solo: il bilancio degli eventi organizzati dall’assessorato alle pari opportunità

Ogni serata abbiamo registrato un colpo d’occhio davvero positivo: 439 persone per entrambi i sabati al Petrarca, 120 al Pietro Aretino. L’impegno è stato importante, anche per garantire la gratuità ...