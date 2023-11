X Factor | dopo la bufera per Morgan è già finita

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Xladella scorsa settimana (attenzione spoiler) per. Ecco quello che ci dicono le quote aggiornate Dentro Xè cambiato tutto. In una sola notte. Perché quello che è successo giovedì scorso è da raccontare. Certo, se aspettate mercoledì per vedere la replica allora evitate di leggere questo articolo. Ci sono degli spoiler che se siete riusciti ad evitare, comunque, avete tutta la nostra stima., ormai per lui è praticamente(AnsaFoto) – Ilveggente.itPartiamo, quindi, da quello che è successo: una serata assai calda con unsopra le righe che prima ha litigato con Dargen e poi se n’è uscito con due battute – una su Annalisa, e una su Fedez – che hanno fatto alzare il ...