X Factor 2023 | Bugo commenta l’uscita di Morgan e si vendica

(Di mercoledì 22 novembre 2023)hato con un inequivocabile post su Twitter la notizia delanticipata didall’edizionedi X: il cantautore ha infatti risposto con una sfilza di risate fragorose al tweet dell’account ufficiale di Xche riportava il comunicato ufficiale di Sky relativo al congedo dell’ormai ex giudice dalla trasmissione. Una reazione che sa anche un po’ di vendetta, servita decisamente a freddo, proprio come dice il proverbio, dopo l nota lite tra i due, avvenuta sul palco di Sanremo 2020. Comunicazione della produzione #XFpic.twitter.com/985RSmcPtv — X(@XItalia) November 21,Come si può leggere dal post sopra riportato, nella mattinata di ...

X Factor 2023 : Morgan verrà sostituito in giuria? La decisione

X Factor 2023 - Morgan contro tutti su Whatsapp : “Fedez non è un mio nemico. Lui ha fatto la scenata pazzesca - bestemmiando. Mi hanno scompigliato la vita - licenziamento illegittimo”

XFactor 2023 : Morgan sessantottino - licenziato per... reato d’opinione. La gara lo punisce (giustamente) - ma quanta ipocrisia!

X Factor 2023 - Morgan fuori per ‘comportamenti incompatibili e inappropriati’

Morgan contro Fedez: "Bestemmiava e chiedeva di cacciarmi"

L'ex giudice di Xcommenta l'esclusione dal programma Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos / foto da Facebook Morgan si sente 'tradito' da Xe punta il dito anche contro Fedez dopo il siluramento dal talent di Sky. "Non sono una persona capace di provare rancore, e in questo mondo fatto di colpi bassi e odio non lo concepisco. ...

Morgan fuori da X Factor 2023: chi sarà il quarto giudice Io Donna

Morgan fuori da X Factor [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

Morgan fuori da X Factor, l’attacco a Fedez in conferenza stampa: “Mi ha bestemmiato contro”

Morgan, dopo essere stato cacciato da X Factor, ha tenuto una conferenza stampa su WhatsApp, dando la sua versione dei fatti.

Morgan su Fedez a X Factor: “Ha fatto una scenata pazzesca, bestemmiando”, la conferenza stampa su Whatsapp

Ovviamente non poteva mancare la replica di Morgan dopo il licenziamento improvviso da X Factor. Nelle scorse ore Sky Italia e Fremantle Italia hanno concordato di interrompere la collaborazione con ...