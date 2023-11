WWE | Blair Davenport si qualifica per l’Iron Survivor Challenge femminile | la card aggiornata di NXT Deadline

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Grazie ad una vittoria su una Thea Hail distratta dai suoi sostenitori della Chase U,siperin programma a NXTinsieme alla controparte maschile. Vi abbiamo già riportato della clamorosa eliminazione di Carmelo Hayes e, qui di seguito, vi mostriamo ladel prossimo premium live event di NXT: NXT Championship: Ilja Dragunov (c) vs. Baron Corbin Men’s IronMatch: Dijak vs. Trick Williams vs. Josh Briggs vs. TBD vs. TBD Women’s IronMatch: Tiffany Stratton vs. Lash Legend vs....

WWE: Blair Davenport si qualifica per l’Iron Survivor Challenge femminile, la card aggiornata di NXT ... Zona Wrestling

NXT Risultati Live 21-11-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

The Updated Lineups For Next Week’s Episode Of WWE NXT + NXT Deadline Pay-Per-View Event

The Updated Lineups For Next Week's Episode Of WWE NXT + NXT Deadline Pay-Per-View Event Wrestling News and Rumors ...

Two More WWE NXT Stars Headed To Deadline PLE For Iron Survivor Challenge Matches

Two more competitors have solidified their spots in the 2023 Iron Survivor Challenge matches that are set to take place at "WWE NXT" Deadline on December 9.