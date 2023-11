Women’s Champions League | seconda giornata | il programma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023)dellache sarà divisa in due giorni e si disputerà tra oggi e domani, con la Roma, unica squadra italiana presente, che sarà di scena proprio domani sera alle 21 contro l’Ajax. Intanto però oggi sono indiversi match piuttosto interessanti e che promettono anche spettacolo, come ci si aspetta dalla massima competizione europea per club femminili. Andiamo dunque a scoprire ildi questa due giorni e dove vedere in diretta le gare delladella. Roma vittoriosa sul Milan nella primadi campionato – Crediti foto: AS ROMA FACEBOOKSi comincia dunque oggi con due sfide in ...