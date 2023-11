‘Whisky & Soda Klaus Edition’ | il nuovo cocktail di Bruno Vanzan per SodaStream

(Di mercoledì 22 novembre 2023)firma e crea unperStream. Il nome delè WhiskyEdition e comporta, ovviamente, l’utilizzo diStream. Di seguito, la ricetta. Gli ingredienti: 5cl whisky infuso agli amaretti 8cl direalizzata conStream Un chunck di ghiaccio guarnizione: botton di arancia Il procedimento è semplicissimo perché eseguito con tecnica Build over ice: gli ingredienti vengono versati direttamente nel bicchiere pieno di ghiaccio per poi mescolare delicatamente con il bar spoon prima di servire. LEGGI ANCHE: I nomi dei nostri amici a quattro zampe cambiano nel tempo (ma anche da Nord a Sud)StreamArt è il ...

Torna a casa e trova il suo cane ubriaco per aver bevuto una bottiglia di alcol: Il grave rischio corso da Jack

... forse per noia, ha finito per rompere il contenitore, bevendone sino quasi all'ultima goccia l'intero liquido alla crema diirlandese. Quando è rincasata, la donna - con non poca sorpresa - ...

Esselunga lancia l’Enoteca online e sfida l’ecommerce Tannico: 1.400 etichette da 10 a 1.000 euro Corriere della Sera