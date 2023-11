Welfare | Sichetti Caf-Cia | “In 2023 oltre un mln e mezzo di cittadini nelle nostre strutture”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – “un milione egli italiani che hanno usufruito di almeno un servizionel. Aumentato, rispetto al 2022, il numero di modelli 730 gestiti (520mila) e delle certificazioni Isee (240mila)”. Sono questi i numeri che Nicola Antonio, presidente di Caf-Cia, il centro di assistenza fiscale costituito dalla Cia Agricoltori Italiani, ha portato in occasione del trentennale di attività, celebrato a Roma in concomitanza con il sesto incontro annuale con le società convenzionate. “E’ un traguardo importante quello raggiunto in questi trenta anni dalle1500 sedi in cui lavorano2mila addetti -prosegue- ...