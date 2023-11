W E B – Wellbeing Enhancement Builders

(Di mercoledì 22 novembre 2023) W.E.B. “”: micro e piccole imprese comasche in rete per promuovere il benessere dei lavoratori Con il progetto W.E.B “” le micro e piccole imprese insieme a Unindustria Servizi e Confindustria Como fanno squadra per costruire iniziative di conciliazione vita – lavoro e promozione della salute a favore di dipendenti e collaboratori Con il primo appuntamento dedicato alla Nutrizione ha preso avvio oggi la serie di webinar del progetto “: i costruttori del welfare e della salute W.E.B.”, promosso da Unindustria Servizi srl (nel ruolo di capofila) insieme a Confindustria Como e una rete di micro e piccole imprese della provincia di Como. Realtà che ...

Hisense Leads in Laser TV Innovation for a Greener World

Thisamplifies the viewing experience, attesting to Hisense's holistic approach to innovation that prioritizes viewers' comfort andalongside technological advancement. Hisense'...

Gympass Introduces Personal Wellness Coaches for Enhanced ... Fitt Insider

Why corporate treasurers should prioritize employee wellbeing The Global Treasurer

Best Pills: Top 5 Sexual Enhancement Supplements For Men 2024

By taking early action, you can promote your overall wellbeing and improve your relationship. Taking penis enhancement pills may increase your sensitivity to emotional, sensory, and physical cues, ...

Confindustria: le micro e piccole imprese comasche in rete per promuovere il benessere dei lavoratori

Con il primo appuntamento dedicato alla Nutrizione ha preso avvio ieri, martedì 14 novembre 2023, la serie di webinar del progetto “Wellbeing Enhancement Builders: i costruttori del welfare e della sa ...