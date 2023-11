(Di mercoledì 22 novembre 2023) Seppur con qualche difficoltà in più del previsto, l'Italia ha strappato il pass per gli Europei del 2024 che si terranno...

VXL - un blogger nerazzurro carica l'Inter : 'Con la Roma non è mai una sfida banale - ma quest'anno...'

VXL - il rimpianto di un blogger rossonero : 'Non era meglio tenere Colombo?'

VXL - un blogger contro il Pallone d'Oro : 'Così non ha più senso'

VXL - un blogger nerazzurro sul gol di Dimarco : 'Tiro in porta o cross sbagliato?'

VXL, un blogger celebra Spalletti: 'L'architetto della rinascita azzurra'

Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...

VXL, il rimpianto di un blogger rossonero: 'Non era meglio tenere ... Calciomercato.com

VXL, un blogger contro il Pallone d'Oro: 'Così non ha più senso' Calciomercato.com

Blog: Ritrovo al BAR con new entry e veterani, più carrellata ricca di Trofei!!

Blog Calciomercato.com: Carissimi blogger e lettori di VxL, in attesa del redazionale mensile per il mese di ottobre, torniamo oggi con il consueto appuntamento al BAR di VxL, per ...

VXL, un blogger nerazzurro sul gol di Dimarco: 'Tiro in porta o cross sbagliato'

Nella sfida contro il Frosinone, Federico Dimarco ha mostrato ancora una volta le sue qualità, segnando un gol addirittura da centrocampo. In molti si sono chiesti quanto effettivamente il tiro in por ...