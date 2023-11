Voto in Olanda | terremoto-Ue | vince Wilders Ultra-destra e islamofobo | sinistra in tilt

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Anche inarriva "l'onda della". Gertimita Javier Milei in Argentina e porta il suo Partito per la Libertà, considerato dai progressisti europei diestrema e, are le elezioni nei Paesi Bassi., da anni in prima fila contro i fondamentalisti islamici e per questo minacciato di morte dai jihadisti, si candida dunque a guidare il governo succedendo a Mark Rutte, anche se dovrà trovare un accordo con altri cartelli elettorali. Il risultato, se confermato dai dati finali (ma gli exit poll sono già abbastanza netti) è di quelli destinati ad avere ripercussioni anche oltreconfine. Il PVV (Partito della Libertà) ha ottenuto 35 seggi, secondo i sondaggi Ipos. L'alleanza di(Gl-PvdA, coalizione di ...