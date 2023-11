Volley Serie A1 Femminile 2023 24 | 3-0 di Conegliano su Roma Milano passa su Chieri

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) E’ stata la giornata dellaA1con due partite in programma nella giornata e che si sono conclusi con due netti 3-0 per le squadre di casa. Nella seconda metà di pomeriggio è andata in scena la sfida frache ha visto la squadra di casa travolgerecon un rotondo 3-0. MVP di giornata è stata Daalderop, autrice di 11 punti. Da menzionare anche la super prestazione messa in atto da parte di Paola Egonu che ha dato continuità alle ultime prestazioni importanti dell’ultimo periodo. Punti importanti perche si stanzia al terzo posto in classifica alle spalle di Novara e. Nella serata, invece, la scena è stata tutta diche è stata protagonista di una prova importante e che, se doveva esserci ...