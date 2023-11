Volley femminile | Milano liquida Chieri e risale in Serie A1 Paola Egonu top scorer

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023)ha sconfittocon un secco 3-0 (25-19; 25-19; 25-16) nel recupero della quarta giornata dellaA1 difemminiile. Le meneghine si sono imposte di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena di Monza, dominando la partita in lungo e in largo contro la solida compagine piemontese: le padrone di casa hanno allungato in avvio dei tre set e non hanno mai prestato il fianco al possibile tentativo di rientro delle avversarie. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno infilato il settimo successo in campionato (su otto partite disputate) e si sono portate in terza posizione (20 punti), a una lunghezza di distanza da Novara e Conegliano (che stasera recupererà contro Roma). Le ospiti si fermano dopo aver infilato quattro vittorie consecutive e restano in quinta posizione con 14 punti ...