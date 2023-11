“Voi due siete innamorati” Grande Fratello | la rivelazione su Varrese | “Devi stare con lei”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Voi due”. La confessione su. Alè momento di confronto e confessioni accorate. A parlare della sua vita privata e del suo passato è Massimiliano, che ha raccontato in primis di essere stato molto felice di aver rivisto sua figlia e la ex compagna Valentina. L’uomo ha raccontato a Fiordaliso e ad altri che quell’incontro ha generato in lui “una serie di emozioni e riflessioni”. >> “Perché ci siamo lasciati”. Dall’ex compagno di Beatrice Luzzi la verità. La bomba fuori dalE parlando proprio con Fiordaliso e Rosy, l’attore ha quindi deciso di ammetterlo e di essere probabilmente ancora innamorato della sua ex. La cantante allora ha detto a Massimiliano...