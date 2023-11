Vitiligine | la ricerca fa passi avanti ma è cruciale costruire un reale percorso di presa in carico dei pazienti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) - •Una condizione che impatta profondamente la sfera sociale e psicologia •Stato dell'arte in Campania, Puglia e Sicilia: servono reti dermatologiche e PDTA In Italia sono circa 330mila le persone affette da, malattia della pelle che ha risvolti anche sul piano psicologico, sociale ed economico, tanto che il costo per le cure è stimato a circa 500 milioni di euro all'anno. Il quadro complessivo di questa malattia è stato oggetto di discussione nell'ambito dell'evento “Progetto- CAMPANIA, PUGLIA e SICILIA” organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione Campania, SIDeMaST - Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, ANAP Onlus - Associazione nazionale “Gli Amici per la Pelle”, OMCeO Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo e con il contributo ...