Violenza sulle donne | via libera al ddl Roccella al Senato | stretta su «reati spia» | braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

Oltre diecimila a Bologna contro la violenza sulle donne: il minuto di rumore per Giulia Cecchettin

Migliaia di persone e piazza VIII Agosto, a Bologna , per la manifestazione di " Non una di meno " contro l adonne . Tanti gli striscioni in un corteo rumoroso per le vie della città, il grido "altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce". "Per Giulia, per tutte" Un corteo ...

Violenza sulle donne, dall’arresto in flagranza differita ai reati spia. Ecco tutte le nuove norme la Repubblica

Violenza contro le donne: Regione approva rete di sportelli

la creazione di uno o più sportelli informativi in favore delle vittime di qualsiasi tipologia di reato e la creazione della rete di supporto alle vittime sul territorio nazionale. Per la creazione ...

Rai Radio 2 e Fondazione 'Una Nessuna Centomila' presentano #NonRestiamoinSilenzio

Nella ‘Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne’ di sabato 25 novembre alle 21 Radio2 trasmetterà sul canale radio e in visual lo spettacolo teatrale d’apertura del ...