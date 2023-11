Violenza sulle donne | Schlein chiama Meloni | «Lavoriamo insieme sulla prevenzione»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Prima contatti tra Giorgiaed Ellysul tema delladi genere. La segretaria dem, fa sapere il Pd in una nota, hato in queste ore la presidente del Consiglio in merito alla possibilità di lavorareper «fare un passo avantidellacontro le». Nei giorni scorsi, entrambe le leader avevano risposto all’appello di Paola Cortellesi, la regista di C’è ancora domani, che ha invitatoa unire le forze per combattere ladi genere. «Mi sono rivolta alla Presidente del Consiglio e pure oggi dico: almeno sul contrasto a questa mattanza die di ragazze, lasciamo da parte lo scontro ...