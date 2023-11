Violenza sulle donne | quasi un uomo su due ancora convinto che lei abbia una colpa

Femminicidi - violenza sulle donne e gender gap - per un 25 novembre consapevole

Legge contro la violenza sulle donne in Senato : l’Aula è semi-vuota. Contatti Schlein-Meloni sulla prevenzione

Emilio Fede condannato a risarcire 25 mila euro di danni ad Ambra Battilana - il giudice : "Portò la 'meteorina' alle cene di Arcore 'in cambio del lavoro offerto' - è violenza sulle donne"

Valditara, per la prima volta si affronta machismo a scuola

... per la prima volta in Italia si fa un esperimento di questo tipo, per la prima volta si intende affrontare il tema del maschilismo, del machismo e dellapsicologica e fisicadonne.

Il governo Meloni ha tagliato i fondi per la prevenzione della violenza sulle donne Domani

Violenza sulle donne, i nove segnali di allerta. «Ecco quando si deve abbandonare la relazione» Corriere della Sera

Non una di meno sfila contro la violenza sulle donne ed il femminicidio

"Prometto, smetterò di seguirti", "Ti ho fatto paura Non volevo...") opponendo alle loro false promesse la realtà dei dati: il 64% delle donne che subisce violenza non ne parla, nel 63% dei casi lo ...

“Impegnarsi nella società per raggiungere la parità di genere e contrastare il declino del Paese”

economista ed ex ministro è intervenuta sull’“indipendenza economica delle donne come valore sociale”: un argomento che studia da oltre due decenni e che è collegato al 25 novembre, la giornata ...