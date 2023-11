Violenza sulle donne | c’è l’intesa tra Meloni e Schlein | «Subito corsi nelle scuole e per le forze dell’ordine» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Sembra essersi concretizzata in un accordo la telefonata di oggi tra Giorgiaed Ellysul tema dellacontro le. La premier e la segretaria del Pd hanno raggiunto un’intesa su due ordini del giorno al ddl del governo, presentati dal Partito Democratico e approvati dall’aula del Senato. Il primo odg impegna il governo a mettere in campo «disegni di legge» che intervengano «sulla prevenzione e sul contrasto dellae ladomestica, a completamento della normativa vigente, al fine di iniziare l’iter parlamentare in tempi rapidi». Il secondo, a prima firma di Alfredo Bazoli, impegna l’esecutivo a «garantire un’apposita azione di formazione, aggiornamento e qualificazione con natura continua e ...