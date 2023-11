Violenza su donne | Varchi Fdi | ' ok legge ma la vera rivoluzione deve essere culturale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - “Col via libera all'unanimità in Senato, dopo l'approvazione alla Camera di poche settimane fa, il testo che contiene le nuove norme per contrastare ladi genere è. Un ringraziamento ai ministri Roccella, Piantedosi e Nordio e a tutto il parlamento”. Lo dichiara Carolina, deputato di Fratelli d'Italia. “Non ci illudiamo: non basterà una- prosegue - per fermare i fatti terribili che purtroppo si ripetono a un ritmo inquietante. Dopo l'omicidio della poGiulia Cecchettin, anche nelle ultime ore la cronaca ci ha raccontato storie preoccupanti di. Le nuove norme intervengono su vari aspetti: dalla prevenzione alla repressione, fino a tutto ciò che riguarda i risarcimenti per le vittime o i familiari. Previsti tempi ...