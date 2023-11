Violenza su donne | Schlein chiama Meloni In Senato discussione su ddl Roccella

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Si cerca l'intesa sull'ordine del giorno condiviso sul ddlrecante disposizioni per il contrasto dellasullee delladomestica. Nell'aula delè iniziata lacon l'illustrazione del testo da arte della relatrice Susanna Campione di Fdi. Dopo il via libera di ieri in commissione giustizia al testo