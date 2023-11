Violenza su donne | Renzi | ' no a divisioni ideologiche | vera questione è educativa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Questo ddl non nasce dalla vicenda di Giulia Cecchettin ma di un altro terribile e atroce femminicidio, quello di Giulia Tramontano. Noi non stiamo legiferando su un singolo fatto: più di 100 persone sono morte in modo indescrivibile e assurdo. E allora sento il bisogno di unire i punti di un ragionamento che sia un po' meno emotivo. Abbiamo il dovere di andare oltre le emozioni". Così Matteoin Senato durante la discussione sul ddl contro lasulle. "Questo Parlamento si è diviso quando si è portata l'educazione affettiva nelle scuole. E' una legge che già c'è, stava nella Buona Scuola. E io che quella legge l'ho fatta, dico che la scuola da sola non basta. L'educazione affettiva non può essere delegata solo alla scuola". Sottolinea: "Ogni ...