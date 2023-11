Violenza su donne | Boccia Pd | ' bene sì a nostri Odg | interlocuzione positiva con governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "E' importante che il Senato approvi all'unanimità il ddl sulle norme per il contrasto allasulle. Come abbiamo fatto alla Camera abbiamo confermato il nostro impegno per un lavoro legislativo che deve vedere tutte le forze politiche unite". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco. "Restiamo convinti che il ddl non affronti compiutamente il tema della prevenzione primaria, su cui avevamo presentato, insieme alle altre opposizioni, un odg molto serio. Ma riteniamo davvero importante il risultato ottenuto con il voto favorevole a dueodg -ha spiegato-. Abbiamo ottenuto, infatti, che venga finanziata con risorse adeguate la formazione per gli operatori sanitari, le forze dell'ordine e il personale sanitario". "E soprattutto ...