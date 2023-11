Violenza di genere | le destre hanno la memoria corta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 novembre 2023) I suoi occhi pieni di speranza e avidi di futuro, quel volto sorridente che sfidava la vita con l’entusiasmo della giovane età, probabilmente non ancora usurpato dai dolori della vita, che ha incontrato l’indicibile barbarie del femminicidio. Giulia è diventata emblema del dibattito nazionale sulla persistenza o meno del patriarcato, così come dell’efficacia dell’apparato normativo a tutela di noi donne troppe volte non garantite dallo Stato, come la sorella di Giulia – nella sua tagliente lucidità non contaminata dalla sofferenza – ha voluto dirci. Lega e FdI piangono la morte di Giulia Cecchettin. Ma votarono No alla Convenzione di Istanbul Del resto, sono anni in cui occupiamo salotti televisivi con parole chesempre il sapore di una vacua retorica, trovando in una società che non vuole e non sa cambiare il più grande colpevole. Dal 1981, quando è stato ...