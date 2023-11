Violenza contro le donne | il ddl Roccella è legge | il Senato ha approvato all' unanimità e con molte assenze

Violenza contro le donne - Cgil in piazza : "Denunce in crescita al nostro sportello. Deve cambiare la mentalità"

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Le iniziative a San Giovanni

Mostre e presentazioni di libri. L'assessore Ermini: "Eventi importanti anche alla luce di quello che sta avvenendo".

Il Senato approva all'unanimità il ddl contro la violenza sulle donne, è legge Agenzia ANSA

Gli eventi a Lecco per la giornata contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Sistema territoriale antiviolenza in rete (di cui il Comune di Lecco è ente capofila) promuo ...

È stato approvato all'unanimità e in via definitiva dall'Aula del Senato il disegno di legge del governo contro la violenza alle donne. Il ddl Roccella che era già stato approvato alla Camera ha ...