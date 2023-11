VIDEO Spaccio di droga e camorra | 41 misure cautelari nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Duro colpo della Dda e dei carabinieri allae allodidel: i militari dell’arma stanno notificando 35 arresti in carcere e 6 divieti di dimora in Campania nei confronti di 41 presunti affiliati al clan “Rega-Piacente” organizzazione malavitosa che a Brusciano gestiva una delle piazze dipiù fiorenti della zona, ritenuta seconda solo a quella di Caivano. Secondo quanto emerso dalle indagini, i turni dei pusher erano organizzati in maniera particolarmente rigida e chi tardava al cambio veniva “licenziato”. Inoltre erano state tolte le chiavi dei portoni agli inquilini delle palazzine dove era stata allestita la compravendita dello stupefacente (marijuana, hashish, crack e cocaina). Nessuno poteva aprire o entrare in casa senza ...