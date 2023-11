VIDEO – De Laurentiis e la Confessione sull’Esonero di Garcia

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Aurelio Derivela le sue responsabilità nell’esonero di Rudidurante la presentazione del libro del procuratore Mario Giuffredi. Notizie calcio Napoli – Durante l’evento di presentazione del libro del procuratore Mario Giuffredi, il presidente del Napoli, Aurelio De, ha affrontato un argomento delicato: l’esonero di Rudi. L’edizione odierna di Repubblica ha approfondito la questione, evidenziando le parole del presidente. Un Tentativo di Sostegno Fallito Deha ammesso di aver tentato in tutti i modi di evitare un cambiamento alla guida tecnica della squadra, trasferendosi per circa un mese al Konami Training Center di Castel Volturno. Questo sforzo era volto a sostenere, che si trovava in una situazione difficile. Tuttavia, il ...