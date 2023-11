Viaggio nel Centro Paradiso | il campo di allenamento di Maradona è in rovina VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Nella giornata odierna si sono aperti alla stampa i cancelli del. L’impianto versa in condizioni impietose, ma Fabio Cannavaro è pronto a rimetterlo in sesto. Ilper diversi anni ha costituito uno degli impianti sportivi di maggiore spicco. Purtroppo però poi fu abbandonato, e con il corso degli anni le condizioni sono decisamente degradate. La nostra Redazione ha avuto l’occasione di osservare da vicino le condizioni attuali dell’impianto. Le condizioni di degrado delFabio Cannavaro lo scorso luglio si è ripromesso di prendersi cura del, rimodernandolo e riqualificandolo grazie ad un piano di interventi che partirà a breve. Ad oggi l’impianto versa in condizioni veramente impietose, a ...