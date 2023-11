Viaggio fotografico nel Marocco che ha trasformato in risorsa i flussi migratori

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dal 2000 ilha progressivamentela politicaa in un'occasione per i propri interessi internazionali, per riconquistare una posizione forte all'interno dell'Unione africana e per sopperire alla mancanza di manodopera. L'articolo di Davide Lemmi, Marco Valenza e Oumar Sall lo potete leggere qui Questo progetto è stato prodotto con il supporto del Pulitzer Center Due giovani agricoltori subsahariani coltivano pomodori in una serra ad Ait Amira, un comune rurale a sud di Agadir. (foto Marco Simoncelli)