Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023)DEL 22 NOVEMBREORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PISANA E CASILINA. IN INTERNA FILE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI IN USCITA. RESTANDO SULL’A24, RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE SEGNALATO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO VERSO TERAMO. SULLA-FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA ISACCO NEWTON IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN USCITA DA. STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, ABBIAMO CODE TRA IL ...