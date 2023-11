Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023)DEL 22 NOVEMBREORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA-FIUMICINO E CASILINA. IN INTERNA FILE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA-FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA ISACCO NEWTON IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO SEMPRE IN USCITA DA. STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, ABBIAMO CODE TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI VERSO RIETI. SULLA TIBURTINA SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A ...