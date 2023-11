Via libera del giudice tedesco alla consegna di Filippo  

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) AGI - Il presidente del Tribunaledi Naumburg ha dato il viaall'Italia diTuretta, accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. In un comunicato il magistrato afferma che, sulla base della documentazione allegata al mandato di arresto europeo contro Turetta, "non ci sono ostacoli"dell'indagato alle autorità italiane, e sottolinea che lo stesso Turetta l'ha accettata.Turetta ha compiuto un delitto di "inaudita ferocia". È uno degli elementi che emergono dall'ordinanza di custodia cautelare del gip di Venezia, Benedetta Vitolo, che raccontano altri particolari dell'omicidio di Giulia Cecchettin e in cui si sottolinea come il ragazzo, arrestato in Germania dopo una fuga di 7 ...