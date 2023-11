Via libera alle Cer | Pichetto | “Fase storica nel rapporto tra cittadini ed energia”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – La Commissione europea ha dato il viaal decreto italiano di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo dida fonti rinnovabili. Il decreto italiano – spiega il Mase in una nota – è incentrato su due misure: una tariffa incentivante sull’rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto. La potenza finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi, con un limite temporale a fine 2027. È inoltre previsto per le Comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti, un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Questa misura è finanziata con 2,2 miliardi dal Pnrr, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a ...