Vela d’epoca | a maggio prossimo a Genova il II Classic Boat Show | in mostra anche gli artigiani

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Dal 17 al 192024 presso Marina, porto turistico internazionale, (www.marina.it) seconda edizione del, il Salone dedicato alla marineria tradizionale che si svolgerà in contemporanea a Yacht & Garden, lamercato del giardino mediterraneo giunta alla sedicesima edizione. Un’occasione unica per armatori e comandanti, che qui potranno esporre liberamente la loro barca ao a motore, in acqua o su carrello stradale, per farla visitare dal pubblicocon finalità di vendita o di noleggio, senza commissioni a favore dell’organizzazione. Lo fa sapere l’organizzazione. Stessa opportunità per gli artisti, i modellisti, i pittori, gli operatori e gli ...