Vax Day regionale | il 25 novembre vaccinazioni aperte a tutti nelle case di comunità dell’Asst Papa Giovanni XXIII

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’Asstha deciso di aderire al Vax Day promosso da Regione Lombardia per proseguire con la campagna vaccinale antinfluenzale e anti-Covid, aperta da lunedì 20a tutta la popolazione indipendentemente da età, condizione di salute o categoria di rischio. Il giorno prescelto per il Vax Day è sabato 25e nel corso della giornata sarà possibile ricevere gratuitamente la vaccinazione contro l’influenza e il Covid-19 in tutte ledidell’azienda socio-sanitaria del territorio. I presidi provinciali sono quattro: Borgo Palazzo (Via Borgo Palazzo 130, ingresso 6A), dalle 8 alle 13; Villa d’Almè (Via Roma 16), dalle 8 alle 14; Zogno (Piazza Belotti 3), dalle 8 alle 14; Sant’Omobono Terme (Via Vanoncini 20), dalle 8 alle 14. ...