Varese-Tbilisi oggi in tv | programma | orario e diretta Europe Cup 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 6^ giornata del Gruppo I dellaCupdi. Fin qui, la formazione di coach Balasziewski ha condotto un andamento pressoché perfetto, con una sola sconfitta e cinque vittorie, compresa l’ultima contro il Gottingen. Ora, nell’ultima giornata, l’incrocio con una formazione che ha ottenuto una sola vittoria. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di mercoledì 22 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laCupdi. STREAMING E TV – La partita sarà ...