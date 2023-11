Amministratori valsesiani contro Cognetti: "Parole offensive sul nostro territorio"

... è luminosa, troppo bella per ambientarci un noir mentre inpiove sempre tanto da essere soprannominata 'il pisciatoio d'Italia - ha detto - . E ha continuato: "E' una valle più, più ...

'Valsesia terra sporca', polemica su frasi del libro di Cognetti ... Agenzia ANSA

“Valsesia sporca e industrializzata”. È bufera sul libro di Cognetti ilGiornale.it

“Valsesia sporca e industrializzata”. È bufera sul libro di Cognetti

descrivendo la Valsesia come un luogo "in cui piove sempre, una valle più sporca e industrializzata rispetto alla più luminosa Val d'Ayas. Quasi una periferia urbana". Non un caso il paragone con la ...

Amministratori valsesiani contro Cognetti: «Parole offensive sul nostro territorio»

Amministratori valsesiani sulle barricate dopo le frasi pronunciate nel corso di un'intervista su Radio Deejay «Deejay chiama Italia», trasmissione condotta da Linus e Nicola Savino. «Mi piaceva l'ide ...